La PS5 est enfin VRAIMENT disponible à la vente en France à l’unité (et en ligne)

Sony nous aura bien baladé avec sa fin des ruptures de stock sur la PS5. Dans les faits, et c’était encore vrai il y a quelques heures à peine, la PS5 était essentiellement vendue en bundle (avec God of War Ragnarok par exemple), mais il restait quasi impossible d’acheter la console à l’unité en ligne, ou sans en passer par un scalper. Certaines grandes surfaces ont commencé à recevoir la console, mais les réassorts restaient jusqu’ici aléatoire et les stocks assez faibles (euphémisme). Mais cette fois, pas d’entourloupe : la PS5 « nue », à son vrai tarif de 549 euros, est disponible à la vente sur Amazon. Si cette disponibilité perdure ne serait-ce que pendant quelques jours, on pourra vraiment dire que Sony a réglé son problème de stock et de production, près de 3 ans après le lancement de la console !

Paradoxalement, ces soucis de stocks n’ont pas empêché Sony de battre des records de ventes avec la PS5 sur le mois de février, mais l’on constate aussi que Sony a eu la fâcheuse tendance à arroser largement certains marchés (USA, Royaume-Uni) et à se montrer beaucoup plus « pingre » sur le marché qui il est vrai lui est déjà acquis : la France est bel et bien le Royaume de Sony (en ratio nombre d’habitants/nombre de propriétaires de PlayStation).