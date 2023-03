Asteroid City : le prohain Wes Anderson est bien parti pour atteindre l’orbite (bande-annonce)

Mise en scène picturale, couleurs à la fois pastel et saturées de soleil, jeu d’acteur au millimètre, situations loufoques et étranges à la fois ; pas de doute, Asteroid City est un film de Wes Anderson, et comme souvent les stars se sont bousculées au portillon (une trentaine !) pour faire une apparition dans le dernier bijou du maitre. Le synopsis donne le ton : « Une convention d’astronomie se déroule dans une ville désertique des années 1950. Plusieurs étudiants et leurs parents s’y rencontrent et leurs connaissances, leurs expériences et leurs vies se chevauchent de manière inattendue. »

Le casting de cette comédie dramatique de S.F mérite presqu’à lui seul un article. Android City regroupe en effet des dizaines d’acteurs et actrices connus. en voici la liste : Tom Hanks, Margot Robbie, Maya Hawke, Scarlett Johansson, Sophia Lillis, Edward Norton, Tony Revolori, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Bryan Cranston, Jake Ryan, Tilda Swinton, Steve Carell, Hong Chau, Rita Wilson, Willem Dafoe, Jeffrey Wright, Matt Dillon, Hope Davis, Rupert Friend, Jeff Goldblum, Steve Park, Liev Schreiber, Brayden Frasure, Ethan Josh Lee, Seu Jorge, Ella Faris, Fisher Stevens, Jarvis Cocker, Celia Bermejo.

Asteroid City sortira en salles le 16 juin pochain.