Confidentialité : Meta va se plier aux règles européennes… enfin presque

Arc-bouté sur son modèle économique basé sur la captation et la revente de données personnelles, Meta va tout de même revoir son logiciel en Europe. Après une amende de 400 millions de dollars et les risques toujours vivaces que l’UE ne relance une nouvelle enquête, Mark Zuckerberg semble revenu à de meilleures intensions : les utilisateurs européens des différents services de Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) pourront désormais refuser le suivi sur ces plateformes, ce qui signifie que les données de ces mêmes utilisateurs ne pourront pas être récupérées et donc monétisées par Meta. Le ciblage publicitaire sur les plateformes de Meta devra se contenter des informations d’âge ou de localisation, seules données autorisées dans le cadre du RGPD européen.

Malheureusement, Meta a aussi fait en sorte que le refus de ce suivi passe par des procédures rebutantes, et notamment pas un formulaire en ligne à remplir, formulaire qui sera de plus soumis à l’acceptation de Meta ! Même si l’on se doute que Meta va accepter toutes les demandes formulées (il est tenu de le faire pour respecter le RGPD), ces étapes inutiles démontrent la mauvaise volonté de Meta concernant le respect à minima des règles prévalant au sein de l’UE…jusqu’à la prochaine amende peut-être…