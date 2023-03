Facebook et Instagram vont permettre de désactiver le suivi pour les publicités ciblées

Meta va proposer du changement au niveau de ses réseaux sociaux Facebook et Instagram, en permettant aux utilisateurs de limiter le suivi pour ce qui est des publicités ciblées.

Le Wall Street Journal explique que Facebook et Instagram vont proposer un formulaire que les utilisateurs pourront remplir afin de ne plus être suivis comme c’est le cas aujourd’hui. Il sera possible de choisir une version des services qui ciblera chaque utilisateur avec des publicités basées sur des catégories larges, telles que leur tranche d’âge et leur localisation générale, sans utiliser, comme c’est le cas actuellement, des données telles que les vidéos qu’ils regardent ou le contenu sur lequel ils cliquent dans les applications de Meta.

En effet, Facebook et Instagram analysent tout ce que vous faites dans leurs applications. L’objectif est de créer un profil publicitaire de chaque personne et ensuite afficher des publicités susceptibles de lui plaire. Cela représente beaucoup de données collectées.

Mais il faudra s’accrocher pour limiter le suivi. En effet, ce ne sera pas un simple bouton à activer ou désactiver. La procédure pour l’opt-out est délibérément conçue pour être « difficile », afin de dissuader les utilisateurs d’en tirer parti. Les utilisateurs devront indiquer les raisons de leur opposition dans un formulaire de demande en ligne, que l’entreprise évaluera avant de prendre une décision.

Pourquoi ce changement uniquement en Europe ? Parce que Meta s’est déjà fait taper sur les doigts à plusieurs reprises par les régulateurs européens concernant les données des utilisateurs. Cela représente plus de 400 millions d’euros d’amendes. Meta veut donc éviter d’avoir des amendes supplémentaires à ce sujet, d’où le fameux formulaire.