Scott Pilgrim : le cast du film original de retour pour l’adaptation animée de Netflix

Si l’on devait établir un top 10 des films les plus geeks, l’incroyable Scott Pilgrim vs The World d‘Edgar Wright y tiendrait sans doute une bonne place. Ce chef d’oeuvre passablement barré réalisé en 2010 est en cours d’adaptation en série animée par Netflix, et même si l’on a pas encore vu la moindre séquence de cette nouvelle version, du moins sait-on désormais que le cast du film d’origine va rempiler presqu’au complet ! L’acteur Michael Cera sera donc la voix de Scott Pilgrim (son personnage dans le film), et il en sera de même pour le reste du cast, soit Aubrey Plaza, Brie Larson, Chris Evans, Anna Kendrick ainsi que Mary Elizabeth Winstead.

La série Scott Pilgrim a été réalisée par le tandem Bryan Lee O’Malley et BenDavid Grabinski, qui ne sont autres que les auteurs et artistes du comics… qui était déjà à l’origine du film. Idem pour le producteur de la série, Edgar Wright, était aussi le producteur/scénariste/réalisateur du film de 2010. La réalisation de la série animée a été confiée au studio japonais Science SARU, et le groupe d’electro-pop Anamanaguchi sera en charge de la bande musicale. Vivement une date de sortie !