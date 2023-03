Xbox Games With Gold : les jeux offerts en avril 2023

Microsoft dévoile la liste des jeux Xbox qui vont être offerts en avril 2023 avec le programme Games with Gold. Cela concerne tous les joueurs qui ont un abonnement au Xbox Live, celui-ci permettant de jouer en ligne. Pour rappel, il y avait quatre jeux offerts auparavant, contre deux maintenant. Cela s’explique par une décision de Microsoft de ne plus offrir de jeux Xbox 360, et ce depuis le 1er octobre 2022.

Le premier jeu Xbox offert est Out of Space: Couch Edition (du 1er au 30 avril). Préparez-vous à emménager avec vos amis dans l’espace ! Faites face à une invasion extraterrestre et aux défis quotidiens d’une colocation dans un vaisseau spatial, afin que vous vous sentiez enfin chez vous au cœur de l’espace. Chaque partie commence dans un vaisseau spatial généré aléatoirement et qui mettra vos compétences d’organisation et de coopération à rude épreuve. Vos amis et vous devrez générer des ressources, recycler vos ordures ainsi que de la bave d’extraterrestre, acheter et construire de nouvelles technologies, et prendre soin les uns des autres pour instaurer une colocation digne de ce nom.

Le second jeu est Peaky Blinders: Mastermind (du 16 avril au 15 mai). Un jeu de puzzle et d’aventure. Bienvenue à Birmingham, après la Grande Guerre et juste avant les évènements de la saison 1 de la série. La famille Shelby, à la tête des puissants Peaky Blinders, doit faire face à une nouvelle menace et Tommy se révèle être le seul capable de déjouer le complot. Suivez son ascension en tant que véritable cerveau des Peaky Blinders.