La Nvidia Shield TV retire GameStream et se focalise sur GeForce Now

Nvidia propose une nouvelle mise à jour pour la Shield TV qui vient retirer une fonctionnalité. Il s’agit de Gamestream, mais ce n’est pas une surprise en soi sachant que l’outil a déjà été abandonné.

Gamestream est un outil qui permet aux joueurs de diffuser des jeux depuis un PC sous Windows vers d’autres appareils, comme la Nvidia Shield TV. Aujourd’hui, une mise à jour de la Shield TV supprime Gamestream et le remplace par GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia.

Selon Nvidia, ce changement prend mieux en charge les fonctionnalités actuelles de l’application Nvidia Games et prépare le terrain pour d’autres améliorations futures. La société précise qu’il s’agit de la « première étape pour apporter de nouvelles fonctionnalités et des améliorations à GeForce Now sur Android et les appareils sous Android TV ». À terme, l’application GeForce Now existante pour les autres appareils Android TV et cette version rebaptisée spécifique à la Shield seront unifiées pour « rationaliser le développement ».

Cette mise à jour permettra également d’aligner l’expérience GeForce Now de la Shield avec celle disponible sur les autres appareils tournant sous Android TV. La Shield reste cependant le seul appareil sous Android TV à proposer GeForce Now en 4K, ce qui est un point non négligeable.