Il irrite, il agace, il dégoûte parfois, souvent il surprend, mais généralement il ne laisse personne indifférent; Lui, c’est Elon Musk pardi, le patron de Tesla, SpaceX, et plus récemment de Twitter. Malgré les nombreuses polémiques qui sont suivi sa prise de fonction en tant que CEO de Twitter, Musk n’a cessé de gagner en popularité sur sa propre plateforme de réseau social. Et ce qui devait arriver arriva : Elon Musk est désormais la personne la plus suivie sur Twitter, avec pas moins de 133.04 millions de followers, juste devant les 133.05 millions de followers d’un certain Barack Obama. Le chanteur Justin Biber ferme le podium avec 113.31 millions de followers Le top 10 de la popularité Twitter se poursuit avec Katy Perry, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Donald Trump, Lady Gaga et YouTube

Elon Musk is now officially the most followed Twitter account in the world. On average, @elonmusk gains 100k followers per day. pic.twitter.com/zllEyCrgAo — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) March 30, 2023

Elon Musk gagnerait ainsi en moyenne près de 100 000 followers… par jour, ce qui signifie que le fantasque entrepreneur va très vite larguer ses poursuivants directs. L’ironie de la chose sans doute est de constater que la personne la plus suivie sur Twitter est aussi l’une de celle qui fait le moins d’efforts pour plaire au plus grand nombre.