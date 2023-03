Le remake de Resident Evil 4 a atteint les 3 millions d’exemplaires… en deux jours !

C’est ce que les anglo-saxons appellent un « smashing-success » : le remake de Resident Evil 4, version modernisée du jeu culte de la Game Cube, a franchi la barre des 3 millions d’exemplaires vendus… en à peine 2 jours, soit le vendredi 24 et le samedi 25 mars ! C’est un quasi record pour la franchise, et cela prouve au passage que les jouerus ne sont pas (encore) lassés de la tendance des remakes à gogo (dernier exemple en date avec The Last of Us). Pour comparaison, il avait fallu attendre 5 jours pour que Resident Evil Village atteigne les 3 millions d’exemplaires écoulés, et l’on ne parle même pas des ventes de Resident Evil 5, qui avait franchi les 5 millions d’exemplaires… en 3 mois ! Seul Resident Evil 6 a fait mieux avec 4,5 millions d’exemplaires en à peine deux jours.

Capcom casse donc une nouvelle fois la baraque avec sa franchise horrifique, ce qui devrait permettre à l’éditeur d’afficher des résultats solides voire records pour le trimestre en cours (et les suivants ans doute), sans compter que l’incontournable Street Fighter 6 s’annonce pour le 2 juin prochain. La machine à cash est lancée.

Resident Evil 4 Remake est disponible sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S