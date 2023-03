MultiVersus : retrait temporaire pour le brawler de WB Games

Voilà qui n’est pas commun : MultiVersus, le brawler multijoueurs de WB Games et du studio Player First Games, ne sera plus jouable à partir du 25 juin prochain. Décision a en effet été prise de fermer temporairement les serveurs du jeu, alors que ce dernier est pourtant disponible depuis l’été 2022 ! WB Games rappelle que jusqu’ici le jeu n’était qu’une bêta ouverte, ce qui n’était pas vraiment évident de prime abord. Plus intriguant encore, la fermeture de cette soit disant bêta s’inscrit sur la durée : la sortie cette fois officielle de MultiVersus est désormais programmée au début de l’année prochaine ! Plus d’un semestre à couper les vivres aux nombreux adeptes de MultiVersus… il faudra de sacrés arguments et de belles nouveautés en 2024 pour justifier cette phase d’hibernation !

Un début d’explication à ce retrait est peut-être à chercher du côté de la chute de fréquentation. La version Steam du jeu culminait à 150 000 joueurs connectés lors du lancement, mais ces derniers temps les chiffres tournaient plutôt autour de quelques centaines de joueurs à peine. Jugée particulièrement décevante, la saison 2 de MultiVersus n’est sans doute pas étrangère à ce net recul de popularité. Pour pallier ces difficultés, WB Games a commencé à travailler sur « la cadence du contenu avec de nouveaux personnages, cartes et modes pour offrir plus de façons de profiter du jeu » ainsi que sur « des améliorations au niveau du netcode et du matchmaking. »

MultiVersus sera retiré des plateformes en ligne dès le 4 avril, mais les serveurs ne seront arrêtés qu’à partir du 25 juin. Le mode solo salle d’entrainement et affrontements en LAN) sera quant à lui toujours disponible.