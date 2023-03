OPPO va quitter le marché français et européen (ou presque)

Les temps sont durs : le marché du smartphone a connu une année 2022 absolument terrible et 2023 ne semble pas parti sur de meilleures bases. OPPO est l’un des fabricants les plus touchés par cette baisse drastique de la demande (-39% sur le Q4 2022), une conséquence logique de la crise inflationniste mondiale. Si l’on en croit Gizmochina, OPPO aurait décidé d’abandonner, tout au moins temporairement, certains marchés où la demande de smartphones est en chute libre. Le fabricant chinois se mettrait donc en retrait (sans doute pour un temps) du marché allemand, français, hollandais et britannique. En France, OPPO laissera uniquement une poignée de salariés afin de gérer le SAV.

OPPO quitte – sans doute temporairement – plusieurs pays européens dont la France. Ci-dessus, le Find N2 Flip, qui a été présenté au mois de février à Londres

Pour rappel, l’Europe est la région du monde où la chute des ventes de smartphones a été la plus brutale (-17% en 2022), mais le retrait d’OPPO ne serait pas uniquement dû à ce gros trou d’air. Le fabricant est en effet sous le coup de poursuites portant sur de possibles vols de brevets. Ces poursuites ont été lancées par Nokia dans plusieurs pays européens (Finlande, Allemagne, Suède, Royaume-Uni et Pays-Bas), et les ventes de smartphones OPPO ont même été interdites en Allemagne. Tout porte à croire cependant que la décision d’Oppo de quitter en grande partie l’Europe a été prise dans une certaine précipitation : tout récemment en effet, le fabricant a présenté son dernier flagship, le l’OPPO Find N2 Flip… à Londres !