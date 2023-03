Activision-Blizzard : l’action flambe depuis la volte-face de la CMA

La volte-face totalement inattendue de la CMA a largement changé la donne : alors que les plus grandes inquiétudes planaient sur la validation du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, la dernière mise à jour du dossier a rebattu les cartes du dossier : en considérant que le rachat ne constituait pas un risque anti-concurrentiel sur le marché de la console de jeu, la CMA a rejeté l’un des arguments phares de Sony et largement ouvert la voie à un feu vert de l’opération d’ici le 26 avril prochain (date butoir pour la décision du régulateur).

La CMA enquête encore sur les conséquences du rachat dans le secteur du cloud-gaming, mais depuis les accords passés entre Microsoft et Nvidia (GeForce Now), Ubitus et Boosteroid, accords portant non seulement sur CoD mais aussi sur tous les jeux first party de Microsoft, la probabilité d’une validation est désormais importante. Dans ce contexte, et alors même que la FTC américaine semble être le dernier régulateur à s’opposer frontalement au rachat, les investisseur reprennent confiance : l’action d’Activision Blizzard a bondi depuis l’annonce de la CMA, et culmine actuellement à plus de 84 dollars l’action, soit une progression de 6,57% sur 5 jours. Il faut remonter à près de 2 ans en arrière pour retrouver un cours aussi élevé !

La banque Citi a même relevé son objectif de cours à 91 dollars tandis que d’autres analystes estiment que l’on se rapprochera des 100 dollars l’action. En bref, les investisseurs semblent désormais y croire dur comme fer..