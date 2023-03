Crash Team Rumble : Crash Bandicoot revient dans un jeu multijoueurs compétitif ! (trailer, date + préco)

Le Wombat le plus cool du système solaire (peut-être même de l’univers, allez savoir) nous revient avec une proposition totalement inattendue : Crash Bandicoot sera en effet l’un des personnages jouables de Crash Team Rumble, un titre multijoueurs compétitifs (PvP) annoncé par Activision sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One. Le principe de ce jeu par équipe consiste à ramener un maximum de wumpas (qui ressemblent beaucoup à des pommes), à protéger sa base, et si possible à démolir la base adverse. La coopération entre joueurs d’une même équipe sera donc cruciale.

Les participants sont répartis en trois classes ((bloqueur, booster et marqueur) et l’on retrouvera bien sûr plusieurs personnages de la franchise, soit Crash, Neo Cortex, Tawna, Coco ou bien encore Dingodile. On notera que ce n’est pas la première fois que Crash Bandicoot sort de sa zone de confort (le jeu de plateforme), notamment avec le jeu de course Crash Team Racing Nitro-Fueled publié en 2019. Une bêta ouverte de Crash Team Rumble sera proposée du 20 au 24 avril, mais uniquement pour ceux qui auront précommandé le jeu (29,99€ en édition standard, et 39,99€ en version deluxe). Crash Team Rumble sera disponible à la vente le 20 juin prochain.