WhatsApp s’améliore sur PC : plus rapide et amélioration des appels

WhatsApp a mis à jour son client sur Windows avec pour vocation d’être plus rapide à l’usage et de proposer des améliorations au niveau des appels, afin de rejoindre ce qui est déjà disponible avec l’application mobile.

Vous pouvez désormais organiser des appels vidéo de groupe avec un maximum de huit personnes et des appels audio avec un maximum de 32 personnes. WhatsApp dit continuer à augmenter ces limites au fil du temps afin que les utilisateurs puissent toujours rester en contact avec leurs amis, familles et collègues.

D’autre part, depuis le lancement des nouvelles fonctionnalités multi-appareils, la messagerie a apporté des améliorations, notamment une liaison plus rapide entre les appareils et une meilleure synchronisation entre les appareils, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que les aperçus de liens et les autocollants.

Qu’en est-il de la rapidité ? WhatsApp assure que la mise à jour améliore l’exécution générale, mais il n’y a pas de détails. Nous ne savons pas si l’amélioration est réellement notable pour les utilisateurs ou si, à l’inverse, c’est léger.

WhatsApp pour Windows est disponible gratuitement au téléchargement depuis le Microsoft Store. Si vous ne voulez pas installer l’application, vous pouvez toujours profiter de la messagerie en passant par un navigateur Internet et en vous rendant à l’adresse web.whatsapp.com.