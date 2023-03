YouTube suspend Linus Tech Tips après un piratage de la chaîne

Linus Tech Tips, célèbre chaîne YouTube en lien avec la tech, a été hackée aujourd’hui. Les 15 millions d’abonnés ont eu le droit à une arnaque avec des cryptomonnaies et Elon Musk.

Nouveau piratage d’une chaîne YouTube

La chaîne YouTube a soudainement changé, les abonnés remarquant que d’anciennes vidéos ou des vidéos censées être privées apparaissaient dans leurs abonnements, avant que la chaîne ne soit rebaptisée « LinusTechTipsTemp » puis « Tesla » et ne commence à diffuser des vidéos en direct concernant Elon Musk et le bitcoin. Ces vidéos incitent souvent les utilisateurs à envoyer de la cryptomonnaie ou à révéler les détails de leur portefeuille numérique.

Au vu de la situation, YouTube a suspendu la chaîne Linus Tech Tips, supprimant à la fois les escroqueries à la cryptomonnaie et le contenu de la chaîne.

Linus Sebastian, qui gère Linus Tech Tips, a réagi au piratage :

Merci à tous pour vos inquiétudes. Nous sommes toujours en mode de récupération et nous travaillons avec YouTube pour que tout soit rétabli. Nous espérons avoir une vidéo (ou au moins des détails lors du WAN Show) à partager avec vous tous dès que possible, mais nous voulons nous assurer que les détails sont corrects, car les petites chaînes peuvent compter sur notre expérience pour les aider à renforcer leur propre sécurité.

Il se trouve que hack a également touché Techquickie et TechLinked, deux chaînes YouTube appartenant à Linus Media Group. Elles aussi sont pour le moment suspendues.

Il ne s’agit pas du seul piratage notable. Des artistes musicaux tels que Lil Nas X, Drake et Taylor Swift ont été victimes d’un piratage similaire. En 2021, Google expliquait que les brèches de ce type provenaient d’attaques par phishing. On ne sait pas exactement ce qui s’est passé dans le cas de Linus Tech Tips, mais le mal est fait et, compte tenu de la généralisation de ces attaques, il est surprenant que YouTube ne fournisse pas davantage d’outils pour protéger les créateurs.