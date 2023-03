Relativity Space : un demi-succès important pour la première fusée imprimée en 3D

Après deux reports, Relativity Space est entré dans l’histoire de l’aérospatiale avec le premier vol (presque) réussi de la première fusée « imprimée en 3D ». Le lanceur Terran 1 a été lancé mercredi 22 mars depuis Cap Canaveral en Floride et a atteint Max Q – le point de la séquence de lancement auquel le véhicule est soumis à la plus grande pression en termes de résistance atmosphérique et de contrainte. Terran 1 a ensuite coupé ses moteurs principaux et s’est séparé de son premier étage comme prévu. Même si la fusée n’a pas atteint l’orbite en raison d’une anomalie détectée sur les moteurs du deuxième étage, Relativity Space a démontré que la structure de sa fusée imprimé en 3D pouvait résister à des forces extrêmes pendant la phase de décollage.

Today’s launch proved Relativity’s 3D-printed rocket technologies that will enable our next vehicle, Terran R. We successfully made it through Max-Q, the highest stress state on our printed structures. This is the biggest proof point for our novel additive manufacturing approach.… pic.twitter.com/9iaFVwYoqe

— Relativity Space (@relativityspace) March 23, 2023