Atari signe un partenariat avec le studio Arvore pour le jeu VR Pixel Ripped 1978 (trailer)

Même si la marque a changé de propriétaire, Atari continue de susciter de grosses bouffées de nostalgie chez tous les gamers de plus de 40 ans. Les plus fans seront sans doute ravis d’apprendre qu’il sera bientôt possible de rentrer à l’intérieur des grands classiques d’Atari, à la façon du film Tron : Arvore, le studio brésilien à l’origine de l’excellente série de jeux VR Pixel Ripped, vient d’annoncer la sortie cet été d’un nouveau volet baptisé Pixel Ripped 1978, qui comme son titre l’indique nous fera voyager à l’époque des tous débuts du jeu vidéo.

Et parce qu’il fallait bien mettre en scène les jeux et bornes d’arcade de cette époque, Arvore a signé un partenariat avec Atari afin de disposr des droits de réutiliser dans son jeu les franchises mythique de la marque aux bandes rouges. Le trailer nous dévoile ainsi une console Atari 2600 ainsi que les jeux Crystal Castles (1983), Fast Freddie (1982) et Yars Revenge (1982).

Le pitch du jeu : « Dot doit s’associer à « Bug », le visionnaire excentrique qui a développé la série originale Pixel Ripped. Aidez Dot à relever des défis multidimensionnels pour protéger les souvenirs d’enfance de Bug du maléfique Cyblin Lord, un méchant capable de percer l’écran et d’envahir le monde réel. »

Pixel Ripped 1978 sera disponible quelque part durant l’été sur la plateformes PCVR, PSVR 2, et Meta Quest 2.