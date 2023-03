Nothing annonce les Ear (2), ses nouveaux écouteurs sans fil

Comme prévu, Nothing a annoncé aujourd’hui sa nouvelle paire d’écouteurs sans fil : les Ear (2). Ils succèdent assez logiquement aux Ear (1) et ajoutent quelques nouveautés.

Présentation des Nothing Ear (2)

Les Ear (2) conservent le design et la finition transparente qui ont été l’un des principaux facteurs de différenciation des écouteurs par rapport à de nombreux produits similaires. Chaque écouteur a fait l’objet de quelques ajustements mineurs avec le déplacement des micros et des orifices d’aération, mais visuellement, très peu de choses ont changé.

Les écouteurs proposent la réduction active du bruit. Nothing assure qu’ils sont capables de réduire les bruits de 40 dB. Il existe trois modes : léger, maximum et transparence. Il est possible de les contrôler par le biais de l’application Nothing X. Celle-ci sert aussi à ajuster et personnaliser les nouvelles commandes de pincement au niveau de la tige de chaque écouteur.

Par défaut, une simple pression permet de faire lecture/pause ou de répondre/raccrocher les appels, une double pression permet d’avancer ou de rejeter les appels, et une triple pression permet de revenir en arrière. Une pression prolongée sur l’un des écouteurs permet de basculer entre le mode de réduction active du bruit et le mode transparence.

Un meilleur son cette fois-ci

Qu’en est de la qualité sonore ? La marque propose un nouveau mode (profil sonore personnel) qui utilise un test d’adaptation de l’embout auriculaire pour déterminer l’étanchéité du son et ajuster le profil en conséquence.

D’autre part, les haut-parleurs dynamiques de 11,6 mm et une cavité interne accrue contribuent à améliorer la richesse de l’expérience d’écoute. Le codec LHDC 5.0 garantit un meilleur son, chaque écouteur étant capable de transmettre des fréquences allant jusqu’à 24 bits/192 kHz à des vitesses allant jusqu’à 1 Mb/s.

On retrouve également un mode double connexion qui permet de connecter les Ear (2) à plusieurs appareils simultanément, y compris un smartphone et un ordinateur portable ou une tablette. Lorsque la lecture audio est détectée, les écouteurs diffusent ce qui est lu par l’appareil approprié.

À noter également le support du Bluetooth 5.3, ce qui devrait améliorer la connexion sans fil. Il y a également le support de Google Fast Pair pour rapidement se connecter aux appareils Android et Microsoft Swift Pair pour une connexion facile aux appareils sous Windows.

Chaque écouteur est conforme à la norme IP54 contre les infiltrations d’eau et de poussière, tandis que le boîtier de charge est conforme à la norme IP55. Le boîtier, justement, est cette fois nettement plus petit (55,5 x 55,5 x 22 mm) et pèse 51,9 grammes. Chaque écouteur ne pèse que 4,5 g.

Dernier point : l’autonomie. Nothing annonce que ses écouteurs Ear (2) ont une batterie de 33 mAh qui permet de tenir 4 heures avec la réduction de bruit active et 6 heures sans. Le boîtier, pour sa part, dispose d’une batterie de 485 mAh et permet d’avoir une autonomie de 22 heures et demie avec la réduction de bruit active et 36 heures sans. À noter qu’il y a la charge sans fil à 2,5 W et la charge filaire à 10 W.

Prix et date de sortie

Les Nothing Ear (2) sont disponibles en précommandes pour 149€, avec une commercialisation le 28 mars. L’achat en France se fait sur le site de Nothing et bientôt chez Amazon, LDLC et Materiel.net.