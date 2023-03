Meta veut enrichir son métavers Horizon Worlds avec des quêtes et des missions

C’est une évidence : le métavers de Meta, Horizon Worlds, doit encore considérablement s’enrichir pour espérer gagner de nouveaux utilisateurs. Pour rappel, la base d’utilisateurs d’Horizon Worlds était largement en deçà de ses objectifs initiaux à la fin de l’année 2022, avec seulement 200 000 visiteurs. Après avoir ouvert son métavers aux plus jeunes, Meta teste donc une nouvelle fonctionnalité de type « quêtes » dans le mini-jeu Giant Mini Paddle Golf (disponible dans Horizon Worlds donc). Ces quêtes permettront aux utilisateurs d’accomplir des missions afin de gagner des récompenses virtuelles, comme de nouveaux vêtements pour les avatars par exemple.

La fonctionnalité est actuellement en bêta test et est accessible via une nouvelle icône « Quêtes » située dans le panneau de profil. Bien que la fonctionnalité soit actuellement limitée à une seule expérience de jeu, Meta va progressivement étendre cette fonction de quêtes à d’autres zones/expériences/mini-jeux d’Horizon Worlds , l’objectif étant de fournir toujours plus de contenu aux utilisateurs de casques Meta Quest. Cette mise à jour semble tout de même assez maigre au vu des objectifs fixés par Meta, à moins bien sûr que les ressources de la société n’aient déjà été dirigées vers l’IA.