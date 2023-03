Ikea a aussi des drones, mais ils ne sont pas à vendre

Des drones dans les boutiques Ikea ? Oui, mais pas à vendre ! Ingka, l’entité juridique responsable de la plupart des magasins Ikea, a en effet annoncé qu’elle utilisait 100 drones autonomes pour compter les stocks de marchandises dans ses entrepôts durant les horaires « hors-service » (quand les employés ne sont plus là). Ikea s’était associé en 2020 à la société Verity afin de déployer des drones dans un entrepôt en Suisse, et ces appareils sont désormais utilisés dans 16 sites en Belgique, en Croatie, en Slovénie, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. Verity est une entreprise spécialisée dans la création de drones autonomes pour les entrepôts.

Dans les entrepôt où ils ont été déployés, les drones d’Ikea décollent d’une station de charge puis en se rendent vers chaque palette de l’entrepôt afin de capturer des images, des vidéos ainsi qu’un scan 3D des différents articles. Une fois ce travail terminé, les drones retournent à leurs stations de charge qui sert aussi de « dépôt » des données collectées. Les drones réalisent non seulement l’inventaire, mais aident également les employés à déterminer si une palette manque ou a été disposée au mauvais endroit. Ce n’est pas la première fois qu’Ikea s’appuie sur la « tech » pour optimiser ses entrepôts : la firme scandinave a installé un système de rayonnage automatisé dans son magasin de Covina (Californie), et a aussi expérimenté un entrepôt automatisé en Croatie où de « petits robots radiocommandés » récupèrent les bacs contenant les produits de l’entreprise et les livrent aux employés lors de la prise de commandes !

Selon Tolga Öncu, responsable de la vente au détail chez Ingka Group, « L’introduction de drones et d’autres outils avancés… est un véritable gagnant-gagnant pour tout le monde. Cela améliore le bien-être de nos collègues, réduit les coûts opérationnels et nous permet de devenir plus abordables et plus pratiques pour nos clients. »