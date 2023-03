Dark Web : le FBI ferme le plus gros site mondial de revente de données

C’est un coup dur pour les malandrins qui écument le Dark Web : l’administrateur de BreachForums, le plus gros site mondial d’échange de fuites de données, a été arrêté par le FBI le 15 mars dernier. Le dénommé « Pompompurin », de son vrai nom Conor Brian Fitzpatrick,a déjà reconnu les faits qui lui étaient reprochés et devra comparaitre devant la justice dès le 24 mars prochain. Suite à l’arrestation de « Pompompurin », le FBI a également fermé le site BreachForums qui jusqu’ici avait la triste réputation d’être la principale plateforme d’échange et de ventes de données hackées.

Cette arrestation suit de quelques mois d’autres coups de filet spectaculaires : en avril 2022, l’administrateur de RaidForums, un certain « Omnipotent » (pas tant que ça en fait…) était bouclé en conclusion d’une longue enquête internationale. RaidForums, était alors reconnu comme le plus gros site de revente de données (BreachForums avait pris sa place dans la foulée).

Dans l’attente de son procès, Conor Brian Fitzpatrick a été libéré sous caution contre un versement de 300 000 dollars. L’ex « star » du Dark Waeb risque plusieurs années de prison.