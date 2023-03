The Last of Us (la série) : on connait l’année de sortie de la saison 2 (et c’est loin…)

A peine la première saison de The Last of Us terminée que déjà les regards des spectateurs et des joueurs se tournent vers la saison 2. Et malheureusement, comme cela est de plus en plus fréquent concernant les « grosses » séries, il va falloir se montrer très patient. L’actrice Bella Ramsey, qui incarne Ellie à l’écran, a confirmée lors d’une interview accordée à The Independant que la saison 2 était encore loin de voir le bout du tunnel :« Ce sera dans un moment. Je pense que nous tournerons probablement à la fin de cette année, ou au début de la prochaine. Donc ce sera probablement pour la fin 2024, début 2025 ».

De fait, la saison 2 est encore en cours d’écriture par le tandem Craig Mazin – Neil Druckmann, et l’on sait déjà qu’il y aura de gros changements par rapport au jeu vidéo (qui était déjà en rupture totale par rapport au premier volet). Pour rappel, la saison 1 de The Last of Us est disponible en France sur la plateforme Amazon Prime Video (visible sans surcoût pour les abonnés Prime) et bien entendu sur le nouveau Pass Warner, sorte de HBO Max « light » disponible lui aussi via Prime Video.