Ghostwire Tokyo prend date sur Xbox (et acte la fin de l’exclu temporaire sur PS5)

Malgré le rachat de Zenimax et de ses studios, Deathloop (Arkane) et Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) étaient sortis en exclusivité temporaire sur PlayStation 5 suite à un accord commercial signé entre Sony et l’éditeur Bethesda bien avant le rachat de Microsoft. Si Deahtloop est déjà retourné sur les plateformes Xbox Series et Xbox Game Pass, on attendait toujours la date de sortie du FPS horrifique Ghostwire : Tokyo. Voilà qui est fait puisque l’on sait désormais que Ghostwire : Tokyo sera disponible le 12 avril prochain sur Xbox Series X/S et dans le Game Pass. A noter aussi, et c’est sans doute l’une des clauses liant encore Besthesda à Sony, que le jeu sera aussi disponible sur le PlayStation Plus, Extra et Premium d’ici la fin du mois de mars, soit avant même sa sortie sur le Game Pass ! Le calice jusqu’à la lie…

En même temps que sa dispo sur Xbox, Ghostwire: Tokyo se dote d’un nouveau mode de jeu, Le Fil de l’araignée, qui est un fait un défi d’endurance sur 30 niveaux (sur 120 niveaux au total histoire de ne pas lasser les joueurs). Les joueurs les plus résistants aux nombreuses vagues de fantômes débloqueront des récompenses diverses. De nouvelles zones de jeu seront aussi proposées, avec bien sûr de nouvelles mission qui leur seront rattachées. Enfin, l’aspect narratif du jeu sera lui aussi enrichi avec notamment de nouvelles cinématiques. Et s’il vous prend l’envie de flâner, le nouveau mode photo permettra de jouer au touriste en vadrouille (en vadrouille mais sur le qui vive).