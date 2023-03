Voici la nouvelle combinaison que porteront les astronautes sur la Lune

Les missions Artemis avancent à petits pas, mais la Lune reste bien le plus gros objectif de la NASA à moyen terme. Si le calcul de l’orbite lunaire « optimale » est d’une importance capitale, il ne faudrait pas oublier les petits à côtés, comme par exemple la combinaison que devront porter les astronautes une fois arrivé sur notre satellite naturel. Il y a deux jours, Axiom Space a dévoilé la nouvelle combinaison, en forme de scaphandre, qui a été développée en collaboration avec la NASA et Esther Marquis, designer des costumes de la série For All Mankind. Le résultat de cette collaboration nous change énormément de la combinaison blanche et boursouflée que portent les astronautes de la station spatiale internationale : la nouvelle combi affiche en effet des teintes grises, orangées et bleutées, mais les contraintes thermiques de la Lune nécessiteront de recouvrir le tout avec une couche d’isolation blanche.

Outre ces coloris « originaux », les nouvelles combinaisons sont fabriquées dans des matériaux beaucoup plus souples qui permettront aux astronautes de se mouvoir avec une plus grande facilité. Le casque, largement composé d’un verre ultra résistant, offre un meilleur champ de vision ainsi qu’une précision de vue accrue. Ce dernier est aussi équipé de micros et des caméras supplémentaires sur le côté afficheront une plus grande portion de l’environnement lunaire. Contrairement aux combinaisons actuelles, le nouveau scaphandre s’enfile d’un seule tenant, par l’arrière. Enfin, la combinaison s’adapterait beaucoup plus facilement à tous les types de morphologie. Ce nouveau matériel sera utilisé lors de la mission Artemis III, durant laquelle des astronautes seront emmenés à fouler le sol de la Lune.