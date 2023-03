Le patron de Twitch, Emmett Shear, annonce sa démission

Il y a du changement au niveau de la direction de Twitch, avec le patron Emmett Shear qui annonce sa démission. Il est remplacé par Dan Clancy, qui travaille chez le service de vidéo depuis plus de trois ans.

Emmett Shear est le cofondateur de Justin.tv, qui a ensuite eu le droit à une branche dédiée aux jeux vidéo, à savoir Twitch. C’est la plateforme que nous connaissons aujourd’hui. Justin.tv a vu le jour en 2007 et Twitch a fait ses débuts en 2011. Emmett Shear a été là depuis le début, il quitte donc l’aventure après 16 années aux commandes.

« Alors que mon premier enfant vient de naître, j’ai réfléchi à mon avenir avec Twitch », a écrit le dirigeant dans l’annonce de son départ. « Twitch me donne souvent l’impression que j’élève un enfant également. Et bien que je veuille toujours être là si Twitch a besoin de moi, à 16 ans, il me semble que Twitch est prêt à quitter la maison et à s’aventurer seul ».

Dan Clancy sera donc le remplaçant pour prendre les commandes de la plateforme en ligne. Il a été embauché en 2019 en tant que vice-président exécutif de l’expérience des créateurs et de la communauté. Pour sa part, Emmett Shear continuera à travailler pour l’entreprise dans un rôle de conseiller.

« Je n’ai jamais eu autant confiance dans la direction de Twitch, dans notre personnel et dans notre produit qu’aujourd’hui », souligne Emmett Shear. « Pendant de nombreuses années, j’ai vraiment eu l’impression que Twitch pourrait mourir sans mes conseils et ma contribution, mais je ne pense plus que ce soit le cas ».