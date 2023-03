Redfall : un nouveau trailer pour exposer le background du jeu

Redfall est avant tout un FPS multijoueurs coopératif blindé de goules et de vampires mais le studio Arkane Austin n’a visiblement pas oublié le background de son titre. Le trailer « story » de Redfall nous apprend ainsi que certains scientifiques de la mystérieuse société Aevum Therapeutics ont commis une erreur médicale et ont accidentellement (ou délibérément) invoqué d’anciens dieux vampires dans leur quête pour atteindre immortalité. Conséquence de cette énorme boulette, Redfall a été littéralement transformé par les dieux voraces (un peu le upside/down de Stranger Things), et c’est à nos quatre héros ‘(les joueurs) de tuer les dieux et de sauver la ville. Pas si mal pour un FPS…



Le trailer nous permet aussi d’admirer plusieurs environnements du jeu, et il nous semble que la qualité globale de l’affichage (effets de particules, ray tracing, lumières) a largement monté d’un cran depuis le dernier trailer de gameplay, comme si le studio Arkane avait encore eu le temps pour peaufiner le jeu. Après un report l’an dernier, Redfall est enfin prévu pour le 2 mai prochain sur Xbox Series, PC et bien sûr le Xbox Game Pass.