Superman Legacy : James Gunn sera le réalisateur du film

James Gunn avait déjà annoncé qu’il s’occupait du scénario de Superman: Legacy, un prochain film DC qui va relancer la franchise Superman. Aujourd’hui, il annonce qu’il sera également le réalisateur.

James Gunn, le co-dirigeant de DC Studios, va donc avoir une double casquette pour Superman: Legacy en étant le réalisateur et le scénariste. Peter Safran, l’autre dirigeant de DC Studios, aura pour sa part un rôle de producteur.

Quelle sera l’histoire de Superman: Legacy ? Le film raconte le voyage de Superman pour réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine en tant que Clark Kent de Smallville au Kansas. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la manière américaine, guidé par la bonté humaine dans un monde qui considère la bonté comme démodée.

En plus d’annoncer qu’il sera le réalisateur, James Gunn a partagé une histoire concernant la date de sortie du film. Ce sera le 9 juillet 2025 en France, mais le 11 juillet aux États-Unis. Voici ce qu’a tweeté James Gunn :

J’ai donc décidé de me lancer dans l’écriture du scénario. Mais j’hésitais à réaliser, malgré les pressions constantes de Peter Safran et d’autres pour qu’ils s’engagent (désolé, Peter). Ce n’est pas parce que j’écris quelque chose que je le ressens suffisamment dans mes os, visuellement et émotionnellement, pour passer plus de deux ans à le réaliser, et surtout pas quelque chose de cette ampleur. Mais pour résumer, j’adore ce scénario et je suis très enthousiaste à l’idée d’entamer cette aventure.

La route a été longue pour en arriver là. On m’a proposé Superman il y a des années — j’ai d’abord refusé parce que je n’avais pas de solution unique, amusante et émotionnelle pour donner à Superman la dignité qu’il méritait. Puis, il y a un peu moins d’un an, j’ai entrevu un moyen d’y parvenir, qui se concentre à bien des égards sur l’héritage de Superman — comment ses parents aristocratiques kryptoniens et ses parents fermiers du Kansas influencent ce qu’il est et les choix qu’il fait.

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g

— James Gunn (@JamesGunn) March 15, 2023