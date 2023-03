Blade Runner 2099 : le pilote de la série Prime Video sera dirigé par le réalisateur de Game of Thrones

C’est un gros coup que vient de réaliser Amazon Prime Video : James Podeswa, à qui l’on doit plusieurs épisodes de la série culte Game of Thrones (et pas des moindres), sera au commandes du pilote de la mini-série Blade Runner 2099, qui sera diffusée sur Amazon Prime Video. On doit aussi à Podeswa plusieurs épisodes des séries True Detective, Boardwalk Empire, The Handmaid’s Tale ainsi que Mosquito Coast. A noter que Podeswa est aussi l’un des producteurs exécutifs de Blade Runner 2099, et que le scénario de la série est l’oeuvre de Tom Spezialy (The Leftovers).

Blade Runner 2049

Après avoir monté ses ambitions avec son préquelle (très perfectible) du Seigneur des Anneaux et créé l’évènement avec la série The Boys, Amazon Prime Video continue d’accumuler les projets de grosses productions : outre Blade Runner 2099, le service de streaming produit aussi une série Spider-Man et s’apprête à lancer le monumental Citadelle. Amazon a aussi raflé les droits pour de grosses retransmissions sportives (foot, tennis) et lancera dès demain le Pass Warner qui donnera accès en France à une grosse partie du catalogue HBO Max.

Pour en revenir à Podeswa, il se murmure que le réalisateur pourrait diriger d’autres épisodes de Blade Runner 2099 en plus du pilote. La série de science-fiction, dont l’action se situerait chronologiquement après le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, sera produite par Alcon Entertainment et Scott Free, qui est justement la boite de prod de Ridley Scott (réalisateur du Blade Runner de 1982) !