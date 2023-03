L’IA (intelligence artificielle) est aujourd’hui présente partout, preuve d’ailleurs que certaines technologies que l’on pensait liée à un simple marché de niche peuvent rapidement se démocratiser. Cette popularité a aussi son revers : l’IA est en effet parfois un peu TROP présente, au point que le mot est utilisé pour faire vendre tout et n’importe quoi, une dérive que dénonce la FTC dans un billet de blog. Le régulateur américain estime en effet que l’IA est aussi « un terme marketing, et ce terme est dans le vent en ce moment ; et nous savons à la FTC que certains publicitaires ne peuvent pas s’empêcher d’abuser des formules marketing à la mode ».

La FTC fait alors mine d’interroger les fabricants peu scrupuleux – « Votre produit utilise-t-il vraiment des technologies d’IA ? » – une question qui ressemble un peu à une menace : la FTC peut en effet lancer des enquêtes afin de vérifier par exemple qu’un appareil fonctionnant supposément avec de l’IA dispose bien de ce type de technologie logicielle (chatbot de dernière génération, machine learning, etc.). « Lorsqu’une investigation est menée, les spécialistes de la FTC et d’autres peuvent regarder ce qui se passe sous le capot pour vérifier vos affirmations » avertit le régulateur. Ce rappel à l’ordre sera t-il assez dissuasif ? Rien n’est moins sûr au vu de la multiplication des produits sensés fonctionner avec de l’IA (sensés seulement).