Hyper Light Breaker : un passage à la 3D éblouissant pour ce jeu ultra prometteur (trailer)

Hyper Light Drifter était l’un des jeux indés les plus réussis de la gen précédente, et son successeur Hyper Light Breaker s’annonce tout simplement éblouissant. Les graphismes en pixel art laissent ici la place à une vue en 3D à la troisième personne, mais les environnements gardent un peu de cette patte graphique caractéristique de ce qui est désormais une franchise. Surtout, et c’est sans doute ce qui impressionne le plus, Hyper Light Breaker semble incroyablement plus ambitieux que son prédécesseur, et s’annonce même comme un redoutable concurrent du prochain Zelda avec son monde ouvert et son univers fantastique. Le studio Heart Machine a aussi reprise quelques uns des éléments qui ont fait le succès de leur précédente production, Solar Ash.



Les possibilités semblent réellement énormes et il sera visiblement possible de paramétrer précisément son personnage. Les armes, les modes de locomotion (dont le parachute individuel, comme dans Zelda), le système de combat, tout a de quoi faire saliver le joueur normalement constitué. Après Outer Wilds, Subnautica et tant d’autres, le jeu indé va t-il de nouveau donner des leçons de DA et d’inventivité aux grosses productions ultra calibrées ? Franchement, tout cela semble vraiment bien parti… Hyper Light Breaker sortira désormais en accès anticipé à l’automne prochain sur PC, et non au printemps comme annoncé initialement.