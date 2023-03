La plateforme de commerce en ligne Wish fait son retour en France. On la retrouve sur les moteurs de recherche comme Google, ainsi qu’au niveau de l’App Store sur iOS et du Google Play Store sur Android pour l’application mobile.

Trouver Wish en France (re)devient plus simple

Pour rappel, le gouvernement français avait imposé en 2021 le déréférencement de Wish sur Google et les autres moteurs de recherche en France. Cette sanction intervenait dans le cadre d’une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la sécurité des produits vendus sur les places de marché en ligne. Sur 140 produits vendus sur Wish et analysés par la DGCCRF, un nombre important avait été identifié comme non conforme. Ainsi, 90% des appareils électriques analysés étaient considérés comme dangereux, tout comme 62% des bijoux fantaisie et 45% des jouets.

Un an et demi plus tard, Wish est de retour sur les moteurs de recherche en France. « Après plus d’un an d’échanges avec la société ContextLogic [propriétaire de Wish] et au regard des éléments produits, des engagements pris et des vérifications opérées par la DGCCRF, il a été mis fin au déréférencement du site Wish.com et de son application », a déclaré la répression des fraudes au Monde. « Nous avons reçu une notice de la DGCCRF nous informant que l’injonction émise le 23 novembre 2021 nous ordonnant de retirer Wish de notre moteur de recherche et de [Google] Play avait été levée », a pour sa part commenté Google.

Le site de Wish était toujours accessible en France, mais il fallait entrer son adresse dans la barre d’URL de son navigateur. Autant dire que l’absence sur les moteurs de recherche fait mal pour le trafic, mais c’est désormais de l’histoire ancienne.

Dans le même temps, L’Informé rapporte que Wish a été condamné le 10 mars à une amende de 3 millions d’euros par le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses.