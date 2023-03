Spotify assure que son offre HiFi est toujours prévue

Il y a plus de deux ans maintenant, Spotify annonçait son offre HiFi pour permettre d’avoir une meilleure qualité audio avec les musiques. Une écoute sans perte qui devrait plaire à beaucoup de monde. Le problème est que cette offre n’est toujours pas disponible, alors qu’elle l’aurait dû l’être en 2021. Mais le service assure que c’est toujours prévu.

Spotify HiFi verra le jour, mais quand…

« Nous l’avions annoncée, mais l’industrie a changé pour un tas de raisons », a déclaré Gustav Söderström, le co-président de Spotify, à The Verge. « Nous allons le faire, mais nous allons le faire d’une manière qui a du sens pour nous et pour nos utilisateurs. L’industrie a changé et nous avons dû nous adapter ».

Mais à quoi fait-il référence ? Il ne dit pas, mais il s’agit dans les faits d’Apple Music et d’Amazon Music. En effet, le premier a commencé en proposant l’écoute sans perte à son offre avec une particularité plus que notable : pas de surcoût. Effectivement, tout le monde a pu accéder à la meilleure qualité audio sans payer un supplément. Amazon Music a rapidement suivi son concurrent avec la même politique.

Le problème est que Spotify avait prévu de faire payer l’offre HiFi. Apple et Amazon ont donc complètement chamboulé ses plans. « Nous voulons le faire d’une manière qui nous convienne également du point de vue des coûts. Pour des raisons évidentes, je ne suis pas autorisé à commenter les accords conclus avec nos labels, ni ce qu’ont fait d’autres acteurs du secteur », fait savoir Gustav Söderström.

Selon The Verge, le service est en réalité prêt depuis plus d’un an maintenant. Le nécessaire a été fait en coulisse pour s’assurer que ça fonctionne, avec les employés qui le testent en ce moment. Mais le public doit encore attendre.

Quel sera le prix chez Spotify ? Rien n’est dit pour le moment. Mais le service de streaming a récemment tâté le terrain avec un test auprès de certaines personnes. Il s’agit d’une offre Platinium à 19,99€/mois. Ce serait donc le double de l’abonnement existant et du prix chez la concurrence.