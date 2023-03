PS5 Pro : ce serait pour la fin 2024

Sony aurait finalement tranché concernant la PS5 Pro et l’on peut se demander si ce revirement aurait quelque chose à voir avec quelques uns des soucis techniques du PSVR 2. Le journaliste Tom Henderson, généralement de sources sûres, affirme qu’une PlayStation 5 Pro serait bien dans les tuyaux. Plus étonnant encore, Sony prévoirait de commercialiser sa console pour la période des fêtes de fin d’année 2024.

Le lancement d’une PS5 Pro ne serait pas totalement illogique. Malgré les promesses des consoliers, le jeux new gen peinent à cumuler l’affichage 4K, le ray-tracing et les 60 fps constants, sans compter que les 10 teraflops de la PS5 obligent Sony à user d’une technologie de reprojection pour son PSVR 2, technologie qui montre rapidement ses limites sur les gros jeux (Horizon Call of the Mountain notamment). Une PS5 Pro à 15 ou 20 teraflops permettrait peut-être d’atteindre les 90 fps sous le casque sans user de reprojection ou avec une reprojection un peu moins « violente ».

Tom Henderson affirme en outre que la PS5 Pro n’est que l’une des nouveautés hardware que PlayStation a prévu pour les mois à venir. Voilà qui nous met l’eau à la bouche.