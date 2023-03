ISS : après quelques péripéties, Crew 5 est de retour sur Terre

Ce dimanche 12 mars à environ 3 heures du matin (heure de Paris), l’équipage du Crew-5 est revenu sur Terre, ou plutôt sur mer, quelque part au large de la cote ouest de la Floride, dans le golfe du Mexique. Ce 6ème transport d’astronautes dans une capsule Crew Dragon de SpaceX suit de quelques heures l’arrivée de l’équipage du Crew-6 dans la station spatiale internationale (ISS). L’équipage du Crew-5 comprend Nicole Aunapu Mann, première Amérindienne à séjourner dans l’ISS, Josh Cassada, astronaute de la NASA, Anna Kikina (premier astronaute russe à voyager dans une capsule Crew Dragon) et le japonais Koichi Wakata (déjà un vétéran du vol spatial avec 5 missions à son actif). Ces quatre astronautes viennent de passer 157 jours dans l’ISS.

L’équipage du Crew-5 à son retour sur Terre le 12 mars. De gauche à droite : Anna Kikina, Josh Cassada, Nicole Aunapu Mann et Koichi Wakata.

Ce retour de Terre s’inscrit dans une période un peu agitée pour l’ISS, marquée notamment par deux fuites (sur une capsule Soyouz et un Cargo Progress), ce qui a entrainé un peu de retard et une désorganisation générale. De fait, la relève des astronautes de l’ISS est partielle puisque les Russes Sergey Prokopyev et Dimitri Petelin ainsi que l’Américain Francisco Rubio ont vu leur voyage retour repoussé de plusieurs mois.