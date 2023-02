Station Spatiale Internationale : nouvelle fuite, cette fois sur le cargo russe Progress 82

Décidément, la fiabilité russe a vécu : alors que le Soyouz bénéficiait d’une réputation de quasi invincibilité, la NASA signale que le cargo russe Progress82, actuellement amarré à la station spatiale internationale, a une fuite ! Contrairement à la grosse fuite qui avait touché la capsule russe habitable MS-22 – entrainant un report du retour sur Terre des astronautes – c’est à l’intérieur du Cargo que se déverse cette fois le liquide de refroidissement.

Le Cargo russe Progress82

La NASA précise que la cause de la fuite « est en cours d’investigation ». « Les écoutilles entre Progress 82 et la station sont ouvertes, et les températures et les pressions à bord de la station sont toutes normales. » ajoute l’agence spatiale américaine. « L’équipage, qui a été informé de la fuite de la boucle de refroidissement, n’est pas en danger et poursuit les opérations normales de la station spatiale ». Progress82 devait redescendre sur Terre le 17 février prochain, et la rentrée du vaisseau dans l’atmosphère a de grande chances de se traduire par la destruction totale du cargo, ce qui empêcherait toute découverte des causes de la fuite. L’accumulation de ce type d’incidents pourrait aussi pousser la NASA à s’éloigner toujours plus de son partenaire russe. Après tout, les capsules Dragon de SpaceX assurent déjà le fret et le transport d’astronautes vers l’ISS, et leur fiabilité vaut bien celle des Soyouz..