Meta met fin aux NFT sur Facebook et Instagram

Meta croyait réellement aux NFT lors de l’annonce d’une intégration avec Facebook et Instagram. Mais le groupe révèle aujourd’hui y mettre un terme. L’annonce a été faite par un cadre de Meta sur… Twitter.

Stephane Kasriel, le responsable de Meta pour la partie commerce et fintech a déclaré :

Quelques nouvelles concernant les produits : dans l’ensemble de l’entreprise, nous examinons attentivement nos priorités afin de mieux les cibler. Pour l’instant, nous abandonnons les objets de collection numériques (NFT) pour nous concentrer sur d’autres moyens de soutenir les créateurs, les personnes et les entreprises.

Nous avons appris beaucoup de choses que nous pourrons appliquer aux produits que nous continuons à créer pour soutenir les créateurs, les personnes et les entreprises sur nos applications, à la fois aujourd’hui et dans le métavers.

Soyons clairs : la création d’opportunités pour les créateurs et les entreprises de se connecter avec leurs fans et de monétiser reste une priorité, et nous allons nous concentrer sur les domaines où nous pouvons avoir un impact à grande échelle, tels que la messagerie et les opportunités de monétisation pour les Reels.