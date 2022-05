Instagram annonce tester les NFT dès cette semaine

Instagram avait déjà prévenu que les NFT allaient arriver et c’est désormais chose faite. Dès cette semaine, le réseau social va tester ces jetons non fongibles avec quelques créateurs. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, ajoute que Facebook s’y mettra bientôt.

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré dans une vidéo qu’un petit groupe d’utilisateurs américains aura la possibilité d’afficher les NFT sur leur fil, leurs stories et dans les messages. Les détails des NFT s’affichent de la même manière que les profils et les produits tagués, et sont nommés « objets de collection numériques ». En cliquant sur le tag, des détails comme le nom du créateur et du propriétaire s’affichent.

Le test va permettre au réseau social d’avoir les retours des utilisateurs. Des ajustements pourraient donc avoir lieu d’ici la disponibilité pour tous.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022