The Last of Us : la saison 2 comprendra plus d’infectés et d’action

L’un des points forts du jeu The Last of Us est la présence des infectés, mais ils n’ont pas été nombreux dans la première saison de la série de HBO qui s’est achevée aujourd’hui. Mais Craig Mazin, le co-créateur du programme, assure qu’il y en aura davantage dans la saison 2.

Des changements par rapport au jeu

« Dans les épisodes sur lesquels nous nous sommes concentrés, je pense que nous avons généralement mis l’accent sur le pouvoir des relations et sur la recherche d’une signification dans les moments d’action », a déclaré Craig Mazin lors d’une conférence de presse. « Il se peut donc qu’il y ait moins d’action que ce que certains voulaient parce que nous ne pouvions pas nécessairement trouver une signification à une grande partie de l’action, ou parce que nous craignions que ce soit répétitif. Après tout, vous ne jouez pas, vous regardez. Même si beaucoup de gens aiment regarder le gameplay, je pense qu’il doit être un peu plus ciblé et intentionnel lorsque nous le diffusons à la télévision ».

Neil Druckmann, l’autre co-créateur de la série, a expliqué que chaque scène d’action de la version télévisée devait avoir une signification pour les personnages concernés, plutôt que d’exister simplement pour cocher une case. « Nous avons adopté une approche de très haut niveau et examiné l’action dans son ensemble », a déclaré Neil Druckmann. « Chaque action, si vous regardez la série, doit faire évoluer le personnage d’une manière ou d’une autre. Si elle ne fait pas évoluer le personnage et qu’elle n’est là que pour la série, alors c’est un choix facile pour nous ».

Davantage d’infectés et d’action dans la saison 2

Vient alors la saison 2, qui n’a pour le moment pas de date de sortie. « Nous avons donc parfois dû faire des choix quant à la manière dont nous voulions présenter les personnes infectées. Même si nous avons reçu le feu vert pour une saison, Neil et moi avons pensé que nous ne pouvions pas nous contenter de faire une saison sans penser à ce qui viendrait après. Il y a d’autres The Last of Us à venir. Je pense que l’équilibre ne se fait pas toujours au sein d’un épisode, ni même d’un épisode à l’autre, mais d’une saison à l’autre. Il est tout à fait possible qu’il y ait beaucoup plus d’infectés par la suite, et peut-être des types différents ».

Il n’y a pas d’autres détails pour le moment, si ce n’est que la saison 2 de The Last of Us ne couvrira pas tout l’histoire du deuxième jeu. Il faut comprendre par là qu’il y aura certainement l’histoire découpée en deux saisons. À l’inverse, la saison 1 se focalise sur le premier jeu.