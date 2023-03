Cobra : Microids annonce le développement d’un jeu basé sur l’anime

Microids ratisse large dès lors qu’il s’agit d’adapter les icones de la BD, du manga et plus généralement de la culture geek des années 80 et 90. Après Astérix, Les Schtroumpfs, et plus récemment Tintin ou Goldorak, l’éditeur français se lance dans l’adaptation d’un monument de l’anime avec la production d’un jeu Cobra. Développé en collaboration avec le studio japonais TMS Entertainment (en charge de la réalisation du titre), le jeu Cobra devrait respecter l’oeuvre initiale de Buichi Terasawa, ainsi que le confirme Stéphane Longeard, PDG de Microids : « Nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de Cobra, un anime légendaire qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde. Nous avons à cœur de respecter l’univers et les personnages créés par Buichi Terasawa, tout en proposant une expérience de jeu immersive et fidèle à l’esprit de la série. Le jeu Cobra s’annonce comme une grande aventure pour les fans et les joueurs en quête d’un univers riche et captivant ».

Si le créateur du manga est cité par Microids, c’est bien l’anime qui a fait connaitre au monde entier le célèbre mercenaire de l’espace. La série basée sur le manga a été diffusée en France dans les années 80, largement charcutée d’ailleurs pour ne pas offenser le jeune public. L’anime initial montre en effet un Cobra assez macho, ainsi que des personnages féminins parfois très dénudés. Cobra dégaine sans pitié son bras bionique, fume le cigare et séduit une palanquée de jolis filles, toutes choses très éloignées des nouvelles « normes » culturelles qui ont émergées après la vague Meetoo. Que restera t-il vraiment de ce personnage sulfureux dans le jeu vidéo ? Dans le contexte actuel, c’est un peu la question nous inquiète…

A noter enfin que Cobra a déjà été adapté plusieurs fois en jeu vidéo, mais ces jeux sont presque tous sortis avant les années 2000 (hormis Cobra : The Arcade de Namco sorti en 2005). Aucune date de lancement n’a encore été précisée, et il faudra sans doute attendre un bon moment pour en avoir une sachant que le jeu vient à peine de rentrer en production.