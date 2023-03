Humane lève des fonds avant de présenter son mystérieux produit basé sur l’IA

Au moins ne pourra t-on pas accuser la startup Humane d’opportunisme. Cette jeune pousse, fondé en 2017 par Imran Chaudhri, le concepteur de l’interface de l’iPhone, et par Bethany Bongiorno, qui a travaillé sur les UI chez Apple, avait « teasé » l’an dernier un très mystérieux produit. Cet appareil/service/autre mystère sera basé sur les technologies d’IA, ainsi que le confirme Imran Chaudri : « Notre premier appareil permettra aux gens d’emporter l’IA partout avec eux. C’est une période passionnante, et nous nous sommes concentrés sur la façon de construire la plate-forme et l’appareil qui peuvent exploiter pleinement la véritable puissance et le potentiel de cette technologie. Nous sommes au début de la prochaine ère de l’ordinateur et nous pensons qu’ensemble, nous pouvons commencer le voyage pour remodeler fondamentalement le rôle de la technologie dans la vie des gens. »

Image extraite du teasing vidéo de Humane en 2022

Le mystère de Humane sera éventé quelque par durant le printemps prochain, mais avant même de lever le voile sur l’une des annonces tech les plus intrigantes de ces dernières années, Humane a finalisé une levée de fonds de plus de 100 millions de dollars ! Certaines des sociétés qui ont mis la main à la poche sont des poids lourds de la tech mondiale, à l’instar de Microsoft, OpenAI, ou bien encore Qualcomm. Forcément, on se dit que le projet doit tout de même tenir la route pour que de tels géants se décident à investir des sommes aussi importantes, d’autant que LG et Volvo Cars Tech Fund seront aussi partenaires de Humane pour l’intégration de la « technologie mystère » dans leurs futurs véhicules. vivement le printemps.