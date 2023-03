Orange s’associe avec OneWeb pour proposer Internet via les satellites

Orange annonce avoir signé un accord avec OneWeb afin d’améliorer et d’étendre la connectivité mondiale, en proposant Internet via les satellites. Les deux groupes mettent notamment en avant l’Europe, l’Afrique et l’Amérique latine.

Partenariat entre Orange et OneWeb

Avec ce partenariat, Orange sera en mesure de proposer une offre de connectivité intégrant la solution LEO (Low Earth Orbit) de OneWeb aux opérateurs télécom et aux entreprises de différentes régions du monde. La technologie LEO de OneWeb viendra ainsi compléter la gamme de services Orange et permettra de connecter, avec une latence améliorée, les régions difficiles d’accès qui ne pouvaient pas jusqu’à présent être desservies. La qualité de service et la faible latence permettront par ailleurs de proposer de nouvelles applications, ainsi que de nouveaux services OTT.

Ce partenariat présente également d’autres avantages, notamment l’augmentation de la résilience et de la couverture géographique des solutions d’entreprise et de backhaul dans les zones isolées d’Europe, d’Amérique latine, d’Afrique et au delà. Avec la solution de OneWeb, Orange propose ainsi un porfolio de solutions multi-orbitales au profit des petites, moyennes et grandes entreprises, des opérateurs de télécommunication et des fournisseurs d’accès à Internet.

Neil Masterson, le directeur général de OneWeb, a déclaré :

Ce partenariat passionant contribue directement à améliorer et à étendre la connectivité mondiale. En s’associant au réseau unique et à la technologie LEO de OneWeb, Orange, fort de sa position de leader sur plusieurs continents, participe à la réduction de la fracture numérique et garantit un accès haut débit efficace, de qualité et fiable à Internet à ses clients en Europe, en Amérique latine, en Afrique et dans de nombreuses autres régions du monde.

Jean-Louis Le Roux, le directeur des réseaux et services internationaux d’Orange, a expliqué :