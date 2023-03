Le blog TalkingRobot est entièrement rédigé… par des IA !

Le blog Talkingrobot aborde une multitude de sujets divers, de la robotique à la street philosophy (L’immortalité) en passant par des thèmes plus grand public (La plus belle femme du monde), et pourtant, un élément le distingue de tous les autres blogs généralistes existants. Car Talkingrobot est entièrement rédigé par des IA, des chatbot de type ChatGPT ou des générateurs d’image (comme DALL-E). Conçu par le journaliste Cyril Fiévet, grand spécialiste de la robotique et des blogs (forcément), TalkingRobot illustre de façon condensée les capacités actuelles des IA génératives de textes ou d’images, avec un résultat franchement spectaculaires. « Est-ce que les images générées par l’IA sont de l’art ? », « La physique quantique expliquée aux enfants », « hard vs soft S.F », « De l’influence de Spinoza sur Nietzsche », les thèmes abordés sont d’une incroyable diversité, et souvent d’une réelle complexité. De quoi troubler les moins impressionnables.

Les articles proposés pourront en interpeller certains, en effrayer d’autres, et à a vrai dire, ce n’est pas la moindre qualité de ce site de blog que de ne porter aucun jugement sur les technologies logicielles à l’oeuvre, permettant ainsi à tout un chacun de participer s’il le désire à un débat plus ou moins informel sur le monde de demain (un monde de demain qui est déjà celui d’aujourd’hui, pour le meilleur ou pour le pire).