Meta s’inspirerait-il de Microsoft ? Un certain ShinyQuagsire affirme avoir découvert dans l’app mobile Oculus des références directes à un service par abonnement pour le Meta Quest, service qui fait furieusement penser au Xbox Game Pass, voire au Xbox Live Gold ! Portant pour l’instant le nom de code Project Apollo ce service bénéficie déjà d’une description pleine et entière dans l’app ce qui pourrait être l’indice d’un lancement imminent (ou pour la commercialisation du Meta Quest 3 cette année) :

Profitez de nouvelles applications le jour de votre inscription

Accédez facilement au meilleur de la réalité virtuelle

Réclamez et installer vos application pour y jouer immédiatement

Échangez vos applications avant la fin du mois, et conservez-les tant que vous êtes abonné.

Apparently Meta is adding a game pass thing soon for Quest, « Project Apollo ». Accessible via this deep link URI (on Android at least)

oculus://view/platform_subscription pic.twitter.com/Bz5321zRpv

— Shiny Quagsire (@ShinyQuagsire) March 4, 2023