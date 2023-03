Le studio Lince Works (Aragami) ferme ses portes

La plupart des studios de jeux doivent aujourd’hui lutter pour survivre, et parfois, ces efforts ne suffisent pas : le studio barcelonais Lince Works annonce la cessation de ses activités dès le mois prochain, 9 ans après sa création. On doit à Lince Works les très bons Aragami et Aragami 2, des jeux d’infiltration bénéficiant d’une belle DA stylisée. Après Aragami 2 en 2021, le studio avait immédiatement démarré le développement de nouveaux jeux, mais malheureusement ces projets ont été contrariés par un environnement économique de plus en plus contraignant.

Thank you for this journey. A message from Lince Works. pic.twitter.com/hr72RIur2o — Lince Works (@LinceWorks) March 7, 2023

Dans cette situation difficile, Lince Works s’est fendu d’un long message pour expliquer son retrait du secteur du JV : « Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles, car nous nous sommes orientés vers le développement de nouvelles licences et vers une nouvelle orientation pour l’entreprise. Nous étions ambitieux quant à ce que nous voulions réaliser en tant que studio, mais malheureusement, bien que nous ayons bien progressé, le contexte économique n’était pas favorable et nous avons manqué de temps. Cela nous brise le cœur de savoir que tout le travail que nous avons accompli au cours de l’année écoulée n’aboutira finalement pas ».

Seule bonne nouvelle dans cette annonce maussade, les jeux du studio resteront disponibles sur les boutiques PlayStation, Xbox et PC (via Steam). Mieux encore, le mode coopératif en ligne d’Aragami 2 restera aussi fonctionnel. Classe.