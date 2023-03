Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en mars 2023

Microsoft présente la liste des jeux qui vont être ajoutés en mars 2023 avec le Xbox Game Pass. On retrouve six titres. Aussi, huit jeux vont quitter le catalogue.

Dès maintenant

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Console & PC) : les graphismes de pointe entre 2D et 3D de la série Guilty Gear atteignent encore un nouveau sommet dans Guilty Gear -Strive-. La nouvelle direction artistique et les animations améliorées des personnages vont au-delà de ce que vous avez pu voir dans un jeu de combat.

9 mars

Dead Space 2 (Cloud) [EA Play] : trois ans après l’infestation de l’USG Ishimura par les Nécromorphes, Isaac Clarke sort du coma, confus et désorienté, sur une station spatiale nommée The Sprawl. Combattez de nouveaux ennemis et explorez les environnements sans gravité de ce monde pour découvrir la vérité.

Dead Space 3 (Cloud) [EA Play] : traversez l’espace jusqu’à la planète glacée de Tau Volantis en compagnie d’Isaac Clarke et du sergent John Carver, pour détruire la source de l’invasion Nécromorphe. Survivez aux avalanches, aux escalades les plus risquées, à la violence de la nature et à une armée d’ennemis mortels ayant évolué, pour sauver l’humanité de l’apocalypse.

14 mars

Valheim [Aperçu] (Console) : déjà disponible dans le PC Game Pass et bientôt sur les consoles Xbox. Valheim est un jeu brutal d’exploration et de survie pour 1 à 10, qui prend place dans un purgatoire en génération procédurale inspiré par la mythologie nordique. Forgez des armes puissantes, bâtissez des longères et triomphez de vos ennemis pour prouver votre valeur à Odin.

16 mars

Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Console & PC) : un jeu de stratégie au tour par tour qui vous propose de tenter de bâtir un empire capable de résister au passage du temps. Explorez des territoires, étudiez des technologies, éliminez vos adversaires et affrontez les plus grands dirigeants de l’histoire pour bâtir la plus grande civilisation du monde connu.

21 mars

Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition (Console & PC) : il était une fois un monde déchiré par une guerre sans fin. Jusqu’à ce qu’un grand roi vienne changer les choses pour toujours. Accompagnez le jeune roi Evan alors qu’il se lance dans une quête épique pour fonder un nouveau royaume et sauver son monde dans The Prince’s Edition, qui contient toutes les extensions du jeu.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 mars 2023