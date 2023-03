Cowabunga ! Un nouveau film d’animation avec les Tortues Ninja (trailer + date de sortie)

Cowabunga ! Les Tortues Ninja envahiront les salles de cinéma le 9 août prochain : produit par le tandem Seth Rogen – Evan Goldberg, réalisé par Jeff Rowe (Les Mitchell contre les machines), et scénarisé par Kyler Spears, Ninja Turtles: Teenage Years dévoile son esthétique léchée dans un premier trailer vraiment convaincant. Il faut dire que la direction artistique s’inspire énormément de celle d’un Spider-Man: into the Spider-Verse ou plus récemment d’un Le Chat Potté 2, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Ce type d’animation donne énormément de vie aux scènes d’action et surtout a le mérite de trancher sur l’animation très (trop) formatée façon « Pixar ».



Le casting voix est, comme souvent aux Etats-Unis, proche du 5 étoiles, avec notamment Paul Rudd, Giancarlo Esposito, Rose Byrne, Jackie Chan, John Cena, Post Malone, Ayo Edebiri ou bien encore Ice Cube. Les voix des tortues Ninja sont assurées par Brady Noon (Raphael), Nicolas Cantu (Leonardo), Shamon Brown Jr. (Michelangelo) et Mica Abbey (Donatello). Ninja Turtles: Teenage Years sortira en salles le 9 août prochain.