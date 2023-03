AWV : Honda dévoile un véhicule électrique autonome conçu pour les chantiers

Reconnaissons-le : le titre de cet article est un peu trompeur. Certes, le AWV de Honda (Autonomous Work Vehicule) est quasiment inconnu en Europe et plus globalement en dehors du Japon, et pourtant, il s’agit déjà de la troisième génération de cet engin semi-robotisé conçu principalement pour les chantiers. Equipé de deux LiDAR, d’un GPS et de plusieurs caméras, l’AWV peut être piloté à distance ou se diriger de façon autonome sur une zone de chantier tout en évitant les obstacles qui se présenteront à lui. L’interface de pilotage sur la tablette semble à priori ultra intuitive : il suffit de pointer une zone du chantier sur l’écran pour que l’AWV s’y dirige !



L’AWV peut transporter deux palettes pleines et dispose d’une capacité de charge maximale d’une tonne. L’engin dispose d’une autonomie de 10 heures, ce qui lui permet de rouler à la vitesse de 16 km/h maxi sur 45 km de distance au total ; largement suffisant sans doute pour emmener de grosses charges sur un chantier. Honda affirme que cette troisième génération a été améliorée en terme d’ergonomie (interface de pilotage simplifiée, zone de chargement plus basse), de localisation GPS et de capacité de conduite autonome, notamment sur la détection d’obstacles. Le véhicule a déjà été mis à l’épreuve sur de véritables chantiers, ce qui signifie sans doute que la perspective d’une commercialisation ne doit pas être trop éloignée.