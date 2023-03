Hogwarts Legacy : la sortie est reportée d’un mois sur PS4 et Xbox One

Mauvaise nouvelle pour les sorciers et sorcières qui attendent Hogwarts Legacy sur PlayStation 4 et Xbox One : le jeu est reporté d’un mois. Il devait sortir le 4 avril, voilà maintenant qu’il est annoncé pour le 5 mai.

Warner Bros Games, qui édite le jeu, a évoqué le report pour la sortie du jeu Hogwarts Legacy sur PS4 et Xbox One :

Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’accueil que les fans ont réservé à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. L’équipe travaille sans relâche pour vous offrir la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes et cela nécessite plus de temps pour y parvenir. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera disponible sur PS4 et Xbox One le 5 mai 2023.

Avalanche, le studio qui développe le jeu dans l’univers Harry Potter, a donc besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner la version pour les consoles d’ancienne génération de Sony et Microsoft. Au fait, qu’en est-il de la version Switch ? Rien ne bouge pour le moment, la sortie est toujours programmée pour le 25 juillet.

Pour rappel, le jeu a fait ses débuts le 10 février dernier sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Ce fut un véritable carton avec 12 millions de ventes deux semaines après son lancement, ce qui a représenté un chiffre d’affaires de 850 millions de dollars.