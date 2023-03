Le Manoir Hanté dévoile sa première bande-annonce

Disney a mis en ligne la première bande-annonce de Le Manoir Hanté, qui se veut un remake du film de 2003 avec Eddie Murphy et qui se base toujours sur l’attraction présente dans plusieurs parcs (dont Disneyland Paris).

Cette comédie surnaturelle met en vedette LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis, Jared Leto, Winona Ryder, Owen Wilson, Danny DeVito, Dan Levy et Tiffany Haddish. Rosario Dawson incarne Gabbie, une mère célibataire qui emménage sans le savoir dans un manoir infesté de fantômes à la Nouvelle-Orléans avec son fils de 9 ans (Chase Dillon). Afin d’exorciser leur nouvelle maison, Gabbie fait appel à un expert en paranormal douteux (LaKeith Stanfield), une médium (Tiffany Haddish), un prêtre (Owen Wilson) et un historien (Danny DeVito). Le film est réalisé par Justin Simien, avec Katie Dippold au scénario.

Une référence connue à l’attraction de Disney est le rôle de Jared Leto en tant que fantôme Hatbox Ghost, un personnage dont la tête disparaît de ses épaules à un moment donné, pour réapparaître dans sa boîte à chapeau caractéristique.

On notera que le ton peut surprendre pour un film Disney. On retrouve un côté horreur et de l’humour, bien que celui-ci ne prend pas le dessus sur les frayeurs, ce qui enlèverait toute l’horreur du film.

Le Manoir Hanté sortira au cinéma le 26 juillet prochain.