eSport : le Comité International Olympique mise essentiellement sur des jeux… mobiles !

Le Comité International Olympique a t-il réellement la moindre once de culture en jeu vidéo et en eSport ? On peut légitimement se poser la question après la publication de la liste officielle des titres choisis par le CIO pour représenter l’eSport lors des prochains Olympic Esports Series de Singapour qui se dérouleront au mois de juin. Les jeux retenus sont en effet Tic Tac Bow, WBSC eBaseball: Power Pros, Zwift, Just Dance, Gran Turismo, Virtual Regatta, Virtual Taekwondo, Tennis Clash et Chess.com, soit 7 jeux mobiles sur 9 titres sélectionnés !

Alors certes, ces jeux ont au moins un lointain rapport avec les disciplines sportives des jeux olympiques (hormis les Echecs), soit le tir à l’arc, le baseball, le vélo, la danse, la course automobile, la voile, le taekwondo ou bien encore le tennis , mais était-ce une raison pour snober à ce point les poids lours de l’eSport (Counter Strike, Street Fighter, etc.) et ainsi se priver du soutien massif des millions de fans de ces jeux ?

Le CIO se justifie en expliquant que l’ « L’idée principale est de créer un pont entre les sports et les jeux ainsi qu’entre les générations », mais on peine vraiment à comprendre comment un Tic Tac Bow peut créer un pont entre quoi que ce soit.